Минай – Динамо: Маркевич назвав єдину причину, яка може завадити киянам вийти у фінал Кубка

Легендарний тренер Мирон Маркевич дав коментар напередодні матчу Минай – Динамо в 1/2 фіналу Кубка України.

"При всій повазі до Миная, команди, котра зробила серйозний крок вперед, не думаю, що у киян будуть якісь проблеми. По-перше, Динамо зараз грає. По-друге, різниця в класі футболістів. Хіба що Динамо не налаштується.

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Не думаю, що киянам потрібно експериментувати, краще виходити основним складом, щоб був вихід у фінал. Потрібно серйозно поставитися до гри. Добре, що так із Зорею сталося, а забий Юрченко другий м'яч – все могло б бути по-іншому... Але ми побачили різницю у класі.

Говорять про трансфери Циганкова, Миколенка... Динамо потрібно грати в єврокубках. Хто гратиме, якщо відпустити Вербіча, Циганкова, Миколенка? В Динамо і так гравців один-два і немає. Минай може дошкулити повною самовіддачою. Їм потрібно не сидіти в захисті, шукати свої моменти. Відвести гру від власних воріт і намагатися грати у свій футбол", – підсумував Маркевич в коментарі 1927.kiev.ua.

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