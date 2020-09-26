Головний тренер Миная Василь Кобін розповів про очікування від матчу з київським Динамо у рамках 4-го туру УПЛ.

"Не можу сказати, що матч для мене особливий. Він буде приємний. Я зустрінуся зі своїм колишнім головним тренером (Луческу – прим. Футбол 24), з яким прожив багато часу, я довго тренувався під його керівництвом. Для мене це буде приємна зустріч.

Матчі 4-го туру УПЛ розпочнуться хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі на Харківщині

Звичайно, хочеться відібрати очки. Хочеться і максимально взяти очок, але ми розуміємо силу Динамо, розуміємо свою силу. Тільки зустріч на футбольному полі покаже, хто і як готовий до матчу. Але є думки, щоб відібрати очки", – сказав Кобін у коментарі Футбол News.

Минай зустрінеться з Динамо вже сьогодні, 26 вересня. Початок матчу о 14:00.

Минай – Динамо: анонс матчу УПЛ