Минай – Динамо: Кобін назвав основні переваги киян за мотивами матчу Кубка України

Головний тренер Миная Василь Кобін не має особливих претензій до своїх підопічних після кубкового півфіналу з Динамо (0:2).

"Що стосується гри, то перший тайм був провалений. Динамо виглядало краще підготовлене за нас у фізичному та технічному плані, створювало багато моментів. Другий тайм ми провели краще, були більш агресивними. Не знаю, чому наші футболісти не грали так агресивно у першому таймі, адже в півфінальному матчі проти Динамо можна було перемогти лише за рахунок агресії та свого бажання.

Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

Наші гравці теж добре технічно оснащені, але для боротьби з Динамо цього недостатньо, потрібно було показувати ще характер і вольові якості. У цьому компоненті ми в першому таймі провалилися повністю. А другий тайм мені сподобався, наша команда було агресивною, хотіла витягнути цей матч. Я попросив гравців віддати всі сили. Були передумови як забити, так і пропустити третій гол. Але хлопці – молодці, можу лише їм поаплодувати за другий тайм.

Ми півтора місяці готувалися до цього поєдинку. Я бачив по гравцях, що вони готові. Але коли немає офіційних матчів, а ми навіть жодного разу не зіграли 90 хвилин, то звинувачувати когось у неналежному налаштуванні… Який має бути настрій, коли ти граєш у півфіналі Кубка та лишився один крок до фіналу? Тут ми можемо говорити тільки про майстерність гравців і фізичні кондиції.

Чи хотілось би зіграти на цьому етапі наступного сезону? На кожну гру ми виходимо з думкою про перемогу. Без цього у футболі нічого не можна досягти, і гравець не буде прогресувати. Поки працюватиму тренером, ніколи не буду ділити турніри на кубок або чемпіонат. Завжди гратимемо на перемогу. Подивимося, можливо, нам ще доведеться потрапити до півфіналу чи навіть фіналу", – цитує Кобіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо. після 19-ти турів Першої ліги Минай посідає третю сходинку, яка дозволяє підвищитись у класі. Керівництво турніру вирішило дограти сезон, тому для закарпатців поки не все визначено.

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