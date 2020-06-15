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Минай – Динамо: кияни мають три втрати на півфінал Кубка України

19:50 1255 Читать на русском
Минай – Динамо: кияни мають три втрати на півфінал Кубка України
Мохаммед Кадірі (зліва) / Сайт Динамо

Динамо поділилося новинами щодо кадрової ситуації за два дні до матчу 1/2 фіналу Кубка України проти Миная.

 

Олексій Михайличенко точно не зможе розраховувати на трьох гравців, повідомляє офіційний сайт киян.

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Сергій Сидорчук пропускає матч через травму, а Мохаммед Кадірі відбуватиме дискваліфікацію за дві жовті картки у поєдинку проти Олександрії на стадії 1/4 фіналу. Не слід забувати і про Артема Бєсєдіна, який через провалений допінг-тест сидітиме без футболу майже до кінця 2020 року. У Миная також є своя втрата – Роман Нікітюк був вилучений у попередній грі Кубка проти Інгульця.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00. У іншій парі зустрінуться Маріуполь і Ворскла.

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Кубок України Минай Минай Минай - Динамо Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
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