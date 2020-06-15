Минай – Динамо: кияни мають три втрати на півфінал Кубка України

Динамо поділилося новинами щодо кадрової ситуації за два дні до матчу 1/2 фіналу Кубка України проти Миная.

Олексій Михайличенко точно не зможе розраховувати на трьох гравців, повідомляє офіційний сайт киян.

Минай – Динамо: де дивитись півфінальний матч Кубка України

Сергій Сидорчук пропускає матч через травму, а Мохаммед Кадірі відбуватиме дискваліфікацію за дві жовті картки у поєдинку проти Олександрії на стадії 1/4 фіналу. Не слід забувати і про Артема Бєсєдіна, який через провалений допінг-тест сидітиме без футболу майже до кінця 2020 року. У Миная також є своя втрата – Роман Нікітюк був вилучений у попередній грі Кубка проти Інгульця.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00. У іншій парі зустрінуться Маріуполь і Ворскла.

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