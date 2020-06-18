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Минай – Динамо: Каргбо похизувався технічними навичками у дебютному матчі за київський клуб

11:26 - Читать на русском
Минай – Динамо: Каргбо похизувався технічними навичками у дебютному матчі за київський клуб
Ібрагім Каргбо / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо вперше одягнув футболку киян в офіційному матчі та залишився задоволеним.

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

Дебют Ібрагіма Каргбо припав на півфінальний матч Кубка України проти Миная (2:0). 20-річний бельгієць на 61-й хвилині зустрічі замінив Франа Соля.

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"Щасливий дебютувати і досягти результату. Ми у фіналі Кубка України", – написав Каргбо в Instagram.

Також форвард не полінився опублікувати коротку відеопідбірку з матчу, де Ібрагім демонструє свою техніку і швидкість. Нагадаємо, взимку Каргбо приєднався до київського клубу на права вільного агента.

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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Кубок України Минай - Динамо Ібрагім Ібрагім Каргбо
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