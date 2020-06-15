Минай – Динамо: де дивитись півфінальний матч Кубка України

Першоліговий Минай спробує створити сенсацію і вперше в історії вийти до фіналу Кубка країни. Протистояння з київським клубом зможуть побачити всі охочі на одному з загальнонаціональних телеканалів.

Вже найближчої середи, 17 червня, відбудеться матч 1/2 фіналу Кубка України сезону 2019/20, в якому зійдуться київське Динамо та один з лідерів Першої ліги – Минай.

"Провести півфінал Кубка о 14:00 більше хотіло Динамо": Кополовець розвіяв чутки щодо принципової позиції Миная

Ця зустріч, як і інші матчі українських футбольних змагань у період карантинних обмежень, пройде за порожніх трибун. Однак уболівальники матимуть змогу переглянути поєдинок – у прямому ефірі зі стадіону Минай-Арена матч транслюватиме телеканал УНІАН. Початок гри заплановано на 14:00.

До слова, матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль. На цьому ж поєдинку працюватиме VAR, за який відповідатиме Євген Арановський.

Михайличенко зробив фінт вухами, "косарі, женці" і природний феномен Шабанова – гостра реакція соцмереж на Зоря – Динамо