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Минай – Динамо: де дивитись півфінальний матч Кубка України

13:29 273 Читать на русском
Минай – Динамо: де дивитись півфінальний матч Кубка України
Минай / ФК Минай

Першоліговий Минай спробує створити сенсацію і вперше в історії вийти до фіналу Кубка країни. Протистояння з київським клубом зможуть побачити всі охочі на одному з загальнонаціональних телеканалів.

 

Вже найближчої середи, 17 червня, відбудеться матч 1/2 фіналу Кубка України сезону 2019/20, в якому зійдуться київське Динамо та один з лідерів Першої ліги – Минай.

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Ця зустріч, як і інші матчі українських футбольних змагань у період карантинних обмежень, пройде за порожніх трибун. Однак уболівальники матимуть змогу переглянути поєдинок – у прямому ефірі зі стадіону Минай-Арена матч транслюватиме телеканал УНІАН. Початок гри заплановано на 14:00.

До слова, матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль. На цьому ж поєдинку працюватиме VAR, за який відповідатиме Євген Арановський.

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