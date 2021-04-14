Матч Минай – Десна відбудеться за присутності глядачів, повідомляє офіційний сайт закарпатців. Стадіон Авангард, який прийматиме зустріч, може бути заповнений не більше, ніж на 50%.

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Після тривалої перерви Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати з 11 квітня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській області. Регіон потрапив до "жовтого" рівня, що дало "зелене світло" для повернення вболівальників на трибуни.

До слова, ціна квитків на поєдинок Минай – Десна коливається від 30 до 100 гривень. Сам матч відбудеться 17 квітня, стартовий свисток пролунає о 14:00.

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