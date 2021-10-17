Минай – Десна

Минай, зібравши склад на швидку руку, видав сенсаційний старт сезону, протягом місяця перегравши Олександрію й відібравши очки у Зорі та Шахтаря. Втім, було очевидно, що надовго запалу "лисам" не вистачить. Восени очікувався спад форми – і він прийшов дуже швидко. Після нічиї з Чорноморцем, у якій закарпатці втратили гандикап у два голи й дивом не програли, команда зазнала чотирьох поспіль поразок – причому із сильних суперників була тільки Ворскла, а в Кубку України закарпатців вибив друголіговий Альянс (забивши три голи!). Як наслідок, минайці опустилися на передостанню позицію в турнірній таблиці.

Відсутність перемог у восьми матчах поспіль призвела до звільнення Василя Кобіна. Фіаско з Металістом 1925 та Львовом не залишило шансів і Миколі Цимбалу. Тиждень тому Минай отримав нового коуча – Ігоря Леонова, відомого за роботою з Іллічівцем і Арсеналом-Київ. Він вже встиг і матч провести, зігравши спаринг проти угорської Кішварди, однак і там "лиси" зазнали поразки (1:4). Втім, то лишень "товарняк", а як піде в офіційних поєдинках, поки що невідомо. У Києві він працював непогано, за 14-ти турів вигравши 5 і розписавши 3 нічиї.

Можна було б сказати, що повернення в УПЛ виявиться важким для Леонова, адже в суперники одразу випала Десна. Влітку Минай міг би сподіватись, в кращому випадку, на нічию – втім, після 4-х поспіль перемог підопічні Олександра Рябоконя почали зариватись у середину турнірної таблиці. В останніх шести турах чернігівці здобули всього одну перемогу, дотиснувши Рух на 90-й хвилині й програвши Динамо (0:4), Вересу (0:4), Металісту 1925 (1:2) і Зорі (0:2). Крім того, Десна вилетіла з Кубка, поступившись Металісту Ярославського.

Прикро, адже в атакувальній роботі ця команда є однією з найкращих. Принаймні, якщо говорити за організацію гри. Показовим став поєдинок з Ворсклою, де команда відігралася з 0:2 ще до 30-ї хвилини – втім, цей же матч показав, як все жахливо з роботою в обороні. Вона у Олександра Рябоконя практично відсутня – на її лівому фланзі взагалі бігає Картушов, який є вінгером за природою. Колектив пропустив вже на чотири голи більше, ніж очікувалось, тож у Миная сьогодні буде шанс.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Десна

Минай: Кучер – Гончар, Матіч, Векляк, Багайоко – Петрусенко, Хахльов – Кобак, Кулієв, Байдал – Ахмедзаде

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Домбровський, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Болбат – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко робити якісь прогнози на цей матч, адже у Миная новий тренер, а від Десни завжди очікуєш більше. Варто сподіватись на голи в обидва боки – все ж, оборона у колективів дуже далека від ідеалу. Загалом же, цей поєдинок може подарувати будь-який результат, хоча більш вірогідною здається звитяга чернігівців. Важко повірити, що їхня безвиграшна серія може тривати так довго.

Олександрія – Ворскла

Олександрія у поточному сезоні стала головною небезпекою для потужних колективів. Підопічним Юрія Гури прогнозували боротьбу за виживання, однак вони перемогли Зорю, Шахтар і Колос, а проти Динамо "жовто-чорні" тримали "нулі" до 95-ї хвилини. Втім, відбираючи очки у сильних, вони роздавали їх слабким – Чорноморець, Львів і Верес розписали нічию з олександрійцями, і тільки кризовий Маріуполь програв їм. Деякий час здавалося, що проблема полягає у закритості суперників, однак у відкритому розміні контратаками ця команда також пропускає регулярно.

Очевидно, що у підопічних Юрія Гури є проблеми з контролем поєдинку. Їхні результати були б не такими яскравими, якби не шикарна гра голкіпера Білика – оборона у "жовто-чорних" доволі вразлива, але вони пропустили аж на 7,32 голи менше, ніж очікувалось. Опоненти створюють біля його воріт достатньо, однак забити не можуть. Втім, для успіху з Ворсклою геройств Олега може бути замало.

Поки конкурентів штормить, полтавці плавно набирають очки у "своїх" матчах, рідко допускаючи осічки з андердогами. "Зелено-білі" за 10 турів зазнали всього однієї поразки, мінімально програвши Зорі при купі моментів, а з СК Дніпро-1 та Десною були зафіксовані бойові нічиї – інших опонентів ворскляни впевнено перемагали, майже нічого не дозволяючи біля власних воріт. Виключенням став тільки Верес, який виглядав краще й відібрав очки у команди Юрія Максимова.

В останніх трьох турах його підопічні набрали шикарний хід, здобувши три перемоги із сумарним рахунком 6:0. Особливо у них виділявся Тілль, який забив три голи. Олів'є йде на шостій позиції у таблиці бомбардирів УПЛ, а за кількістю асистів він тримається на вершині разом з Коноплею та одноклубником Скляром. Not bad! Виділяється і новачок Рангел, який у поєдинку з Інгульцем оформив гол+пас. Словом, все у полтавському королівстві круто. Ворскла – фаворит сьогоднішнього матчу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Новіков (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Ворскла

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Дришлюк, Калюжний – Третьяков, Ковалець, Гринь – Спінеллі

Ворскла: Різник – Чеснаков, Тамм, Яворський – Пердута, Пуцлін, Скляр, Кане – Рангел, О. Тілль – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Матчі між Олександрією і Ворсклою завжди виходять яскравими, а почасти і скандальними. Сьогодні теж можна очікувати на класне протистояння. Полтавці підходять до нього в статусі фаворита, але він мало що значить для цьогорічних олександрійців.

Обидві команди класно працюють від контратак і мають кращих голкіперів, однак у "зелено-білих" набагато потужніша оборона – вона допустила на три очікуваних голи менше (хоча за реальними пропущеними у команд рівність). Крім того, підопічні Юрія Максимова краще контролюють свої матчі. Саме тому більш вірогідною здається перемога Ворскли.

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