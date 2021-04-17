Десну вважають чи не головним конкурентом Зорі у боротьбі за бронзові медалі. Сьогодні чернігівці неабияк ускладнили собі завдання, програвши на той момент останній команді чемпіонату. На початку другого тайму рахунок взагалі був розгромним, але гості знайшли у собі сили на гол престижу.

Минай сенсаційно прибив Десну ефектними голами та піднявся з дна УПЛ

Натомість Минай здобув лише другу перемогу в 2021 році та першу після звільнення Василя Кобіна. Завдяки цим трьом очкам закарпатці змогли покинути останнє місце в турнірній таблиці, випередивши дві львівські команди та Олімпік.

Окремо варто відзначити Анатолія Нурієва. Півзахисник оформив дубль та віддав результативну передачу. Тепер у його активі 10 голів у нинішньому розіграші УПЛ, що дозволило наздогнати Віктора Циганкова і Владислава Кулача на вершині списку найкращих бомбардирів чемпіонату.

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