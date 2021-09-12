Минай – Чорноморець – 2:2 – відео голів та огляд матчу
16:52 - Читать на русском
Минай приймав одеських гостей в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
42’ Антон Байдал
54’ Олег Вишневський
Владислав Ванат 57’
Артур Авагімян 64’
42’ Антон Байдал
54’ Олег Вишневський
57’ Владислав Ванат
64’ Артур Авагімян
Наприкінці першого тайму арбітр призначив пенальті на користь господарів за сумнівний фол, закарпатці вдало скористались цим подарунком.
Чорноморець розписав бойову нічию з Минаєм на виїзді, оформивши камбек з 0:2
Одразу після перерви гравці Миная подвоїли перевагу і, здавалось, зняли усі питання про переможця зустрічі. Проте одесити не мали наміру здаватись і завдяки влучним ударам Ваната та Авагімяна зрівняли рахунок.
Нічия дозволила Минаю піднятись на 11-ту сходинку УПЛ, Чорноморець залишився 14-м.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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