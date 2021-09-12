Минай приймав одеських гостей в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Наприкінці першого тайму арбітр призначив пенальті на користь господарів за сумнівний фол, закарпатці вдало скористались цим подарунком.

Чорноморець розписав бойову нічию з Минаєм на виїзді, оформивши камбек з 0:2

Одразу після перерви гравці Миная подвоїли перевагу і, здавалось, зняли усі питання про переможця зустрічі. Проте одесити не мали наміру здаватись і завдяки влучним ударам Ваната та Авагімяна зрівняли рахунок.

Нічия дозволила Минаю піднятись на 11-ту сходинку УПЛ, Чорноморець залишився 14-м.

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