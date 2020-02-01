Мінаміно розповів про адаптацію в Ліверпулі та згадав мотиваційні слова Клоппа

Новачок Ліверпуля Такумі Мінаміно розповів, як проходить його адаптація у новому клубі після переходу із Зальцбурга.

"Нещодавно знайшов новий будинок в Ліверпулі, в якому буду жити, так що зараз я абсолютно розслаблений. Всі гравці в команді доброзичливі, особливо Кейта і Мане, вони живуть по сусідству. І гравці, які говорять по-німецьки, дуже допомагають. Графік дуже щільний, тому бракує часу на вивчення англійської. Але я намагаюся читати книги і запам'ятовувати слова, коли ми в дорозі.

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Не можу забути перші слова, які сказав мені Клопп через два або три дні після мого переходу в клуб. Він сказав, що я можу грати, як захочу. І щоб я просто насолоджувався футболом. Радий був це почути від тренера. Він вміє мотивувати гравців, тому ми намагаємося викладатися не тільки під час матчів, а й під час тренувань", – цитує Мінаміно Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль виклав за трансфер японця 8,5 млн євро. Мінаміно вже зіграв 3 матчі за "червоних", але результативними діями поки що не відзначився.

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