"Звичайно ж, неприємно розпочинати європейські матчі з поразок. А щодо ЦСКА, то хто б що не казав, але наші виграші над болгарами були дуже важкими. Ми раді, що в обох матчах здобули важливі для нас і для країни перемоги.

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Чи правда, що за перемогу над софійським ЦСКА команді обіцяли мільйон гривень? Вибачте, але на фінансові питання я не можу відповідати. Не маю права.

Для всіх у футбольній Європі лідерство у групі Буде-Глімта стало сюрпризом До гри з норвежцями, як і після того, як вони грали з Ромою, вважаю, мало хто міг подумати, що вони заб'ють італійцям шість м'ячів. Я впевнений, що зараз зовсім інше ставлення до цієї команди.

Для нас у Європі кожен матч особливий. У будь-якому з них ми завжди хочемо досягти максимального результату, ні про що інше і не думаючи. Ми добре знаємо та розуміємо, чого варті ці перемоги", – сказав Хомченовський у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, після 4-х турів Зоря у групі С йде третьою, маючи у своєму активі 6 очок. Лідирує у квартері Буде-Глімт з 8-ма балами, на пункт менше у Роми.

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