Англійський нападник Харрі Кейн нарешті возз'єднається з родиною у Німеччині.

Харрі Кейн з дружиною та дітьми на Альянц-Арені / Стоп-кадр з відео

Головний бомбардир Баварії Харрі Кейн знайшов собі будинок, куди наступного місяця до нього з Англії переберуться дружина і четверо дітей, повідомляє The Atletic.

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30-річний нападний, який влітку перейшов у Баварію з Тоттенхема, поселився у готелі Vier Jahreszeiten Kempinski. Люкс у цьому закладі обходився футболісту у 10 тисяч фунтів за ніч. Загалом за проживання в готелі Кейн заплатив близько 1 мільйона фунтів.

Зазначається, що така сума не сильно вдарить по кишені гравця – Кейн заробляє 412 тисяч фунтів на тиждень. До слова, вілла, яку обрав Харрі, за інформацією джерела колись належала неназваній екс-зірці Баварії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кейн провів за "Ротен" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 21 гол і віддав 7 асистів.

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