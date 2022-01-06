Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Сьогодні на авансцені знову опинилися українці.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Фуенлабрада – Кадіс – 0:1

Гол: Алакрон, 90+3

Сарагоса – Севілья – 0:2

Голи: Кунде, 31, Мір, 69

Спортінг Хіхон – Вільяреал – 2:1

Голи: Джурджевіч, 67, Мілованов, 88 – Альбіоль, 48

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Фуенлабрада Романа Зозулі була близькою до сенсації, протримавшись до останніх секунд матчу з Кадісом. Проте передостання команда Ла Ліги таки вирвала путівку в наступний раунд турніру. Наш земляк провів на полі майже годину.

Севілья не відчула проблем із Сарагосою. А от іншому представнику еліти так не пощастило. Вільяреал спіткнувся через хіхонський Спортінг. Героєм став один із українських легіонерів команди. Богдан Мілованов наприкінці матчу підключився до атаки і став автором вирішального удару. Виліт команди Унаї Емері – наразі найбільша сенсація 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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