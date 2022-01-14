"Звичайно, я стежу за національною, а також за молодіжною збірною України. Я завжди в курсі результатів, підтримую їх з Іспанії.

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У них дуже хороші гравці, вони дуже добре грають у футбол, можуть досягти великих успіхів. Щодо жеребкування, я не знаю, як грають інші збірні. Я впевнений, що Україна буде на чемпіонаті світу, вона на це заслуговує", – сказав Мілованов у коментарі YouTube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, перший поєдинок в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 команда Петракова проведе 24 березня проти збірної Шотландії.

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