Сегунда, 21 тур

Спортінг – Фуенлабрада – 2:1

Голи: Джурджевіч, 25, 53 – Мула, 55

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Український легіонер іспанців вийшов у стартовому складі та допоміг створити другий гол хіхонців. Щоправда, асист вийшов дещо курйозним. Мілованов на власній половині поборовся із суперниками і вибив м'яч у напрямку чужих воріт, але той таки дійшов до Джурджевіча, який оформив дубль.

Фуенлабрада, за яку увесь матч відіграв колишній футболіст Карпат Крістобаль, відквитала один м'яч завдяки пенальті. Мула не зміг реалізувати удар із позначки, але був першим не добиванні.

Зрештою, Спортінг набрав чергові три очки і піднявся на четверте місце в турнірній таблиці Сегунди. До другого місця, яке дає пряму путівку в Ла Лігу, команду Богдана Мілованова відділяє 6 залікових пунктів.

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