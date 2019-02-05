Мілнер випередив Бекхема за кількістю результативних передач в АПЛ

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер відзначився результативною передачею в матчі 25-го туру чемпіонату Англії проти Вест Хема.

Цей асист став 81-м в кар'єрі Мілнера в матчах англійської Прем'єр-ліги. За цим показником він випередив екс-хавбека Манчестер Юнайтед Девіда Бекхема (80) і тепер одноосібно посідає 7-е місце в історії турніру.

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Більше, ніж Мілнер гольових пасів в АПЛ віддали тільки: Стівен Джеррард (Ліверпуль, 92), Денніс Бергкамп (Арсенал, 94), Френк Лемпард (Вест Хем, Челсі, Манчестер Сіті, 102), Вейн Руні (Евертон, Манчестер Юнайтед, 103), Сеск Фабрегас ( Арсенал, Челсі, 111) і Раян Гіггз (Манчестер Юнайтед, 162).

Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом, забивши єдиний гол із офсайду

Після цього матчу Ліверпуль набрав 62 очки, підпустивши Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги. Вест Хем тепер має 32 залікових бали та йде на 12-й позиції у турнірній таблиці.