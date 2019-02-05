toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ

Мілнер випередив Бекхема за кількістю результативних передач в АПЛ

00:52 102 Читать на русском
Мілнер випередив Бекхема за кількістю результативних передач в АПЛ
Джеймс Мілнер \ фото із соцмереж

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер відзначився результативною передачею в матчі 25-го туру чемпіонату Англії проти Вест Хема.

Цей асист став 81-м в кар'єрі Мілнера в матчах англійської Прем'єр-ліги. За цим показником він випередив екс-хавбека Манчестер Юнайтед Девіда Бекхема (80) і тепер одноосібно посідає 7-е місце в історії турніру.

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Більше, ніж Мілнер гольових пасів в АПЛ віддали тільки: Стівен Джеррард (Ліверпуль, 92), Денніс Бергкамп (Арсенал, 94), Френк Лемпард (Вест Хем, Челсі, Манчестер Сіті, 102), Вейн Руні (Евертон, Манчестер Юнайтед, 103), Сеск Фабрегас ( Арсенал, Челсі, 111) і Раян Гіггз (Манчестер Юнайтед, 162).

Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом, забивши єдиний гол із офсайду

Після цього матчу Ліверпуль набрав 62 очки, підпустивши Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги. Вест Хем тепер має 32 залікових бали та йде на 12-й позиції у турнірній таблиці.

Англія25 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Девід Бекхем Девід Бекхем Ліверпуль Ліверпуль Англія Вест Хем - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
30
хв
Гамбург
19:30
Нюрнберг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук