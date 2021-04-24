Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер встановив унікальне досягнення у матчі проти Ньюкасла.

Ветеран "червоних" на 58 хвилині замінив Жоту і став головним "джокером" в історії АПЛ, повідомляє Opta.

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Мілнер досягнув позначки у 159 матчів із заміни. Попередній рекорд АПЛ належав екс-гравцю Ліверпуля – Пітеру Краучу. Височенний форвард зупинився на 158 поєдинках.

Додамо, що перед Ліверпулем Джеймс Мілнер виступав за Лідс, Ньюкасл, Астон Віллу і Манчестер Сіті.

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