Мілнер став головним "джокером" в історії АПЛ
16:38 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер встановив унікальне досягнення у матчі проти Ньюкасла.
Джо Віллок 90+5’
90+5’ Джо Віллок
Ветеран "червоних" на 58 хвилині замінив Жоту і став головним "джокером" в історії АПЛ, повідомляє Opta.
Мілнер поставив на коня зі своїм іменем і зірвав куш – дружина ветерана Ліверпуля вимагає виграш у коханого
Мілнер досягнув позначки у 159 матчів із заміни. Попередній рекорд АПЛ належав екс-гравцю Ліверпуля – Пітеру Краучу. Височенний форвард зупинився на 158 поєдинках.
Додамо, що перед Ліверпулем Джеймс Мілнер виступав за Лідс, Ньюкасл, Астон Віллу і Манчестер Сіті.
Ньюкасл на останніх секундах вирвав нічию з Ліверпулем – мерсисайдці не змогли повернутись у зону Ліги чемпіонів
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter