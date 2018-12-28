Мілнер пропусить матч проти Арсенала

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що хавбек Джеймс Мілнер не зможе взяти участь у завтрашньому матчі проти Арсенала.

"У Мілнера невелика м'язова травма і завтра він не зіграє, але, сподіваюся, до наступного туру буде готовий. Мілнер є Мілнер, Джеймс знову випереджає графік відновлення.

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У Соланке проблема з м'язами, тому до складу його не включили. Гомес і Матіп також не зіграють. Вони швидко відновлюються, але їм ще потрібен час", – передає слова Клоппа прес-служба мерсисайдців.

Поєдинок 20-го туру АПЛ між Ліверпулем і Арсеналом відбудеться завтра, початок матчу о 19:30 за Києвом.

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