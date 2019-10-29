Мілнер прокоментував можливість продовження контракту з Ліверпулем – угода спливає влітку

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер може змінити клуб з наступного сезону.

"Кілька років тому хтось мені сказав, що з часом доведеться більше стримуватися на тренуваннях, трохи берегти себе.

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Я не згоден з цим. Чим більше я себе підштовхую, тим вище рівень моєї фізичної підготовки. Я як і раніше добре себе почуваю, ніяких змін в порівнянні з тим, що було 6 років тому.

Мій контракт з Ліверпулем розрахований до кінця сезону. Сподіваюся, ми до чогось прийдемо. Я хочу якомога довше виступати на найвищому рівні", – цитує Мілнера The Guardian.

В поточному сезоні АПЛ 33-річний Мілнер провів 8 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. Ліверпуль лідирує після 10-ти турів, відірвавшись від Манчестер Сіті на 6 очок.

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