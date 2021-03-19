35-річний хавбек мерсисайдців вирішив перевірити свій азарт і поставив на кобилу з іменем місіс Мілнер на кінних перегонах, повідомляє The Sun.

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Конячка Джеймса була явним атусайдером, адже на її перемогу приймали ставки з коефіцієнтом 12 до 1, але вона все ж перемогла. Мілнер підтвердив свій виграш у Twitter, повідомивши, що кобила – не його, а дружина вимагає віддати їй призові.

У нинішньому сезоні АПЛ Мілнер провів 20 матчів.

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