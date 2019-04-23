Мілнер назвав причину, яка вперше в житті змусить його вболівати за Манчестер Юнайтед

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер розповів, що в манчестерському дербі буде вболівати за Юнайтед.

"Я буду вболівати за Манчестер Юнайтед вперше у своєму житті. Чесно кажучи, не буду дивитися їх матч. Це марна трата сил. Нічого не зможу зробити з цим. Можливо, вимкну на кілька годин телефон", – цитує Мілнера Daily Mail.

Вієйра: Сіті – найкраща команда в Манчестері

Зазначимо, що Мілнер народився в Лідсі, а місцева команда Лідс Юнайтед є принциповим суперником манкуніанців. Раніше Джеймс виступав за Манчестер Сіті.

Після 35 турів Ліверпуль посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 88 очок, на два бали випереджаючи Манчестер Сіті. У "містян" при цьому є гра в запасі, тому "червоним" вигідно, щоб Юнайтед обіграв Сіті.

Дербі Манчестера як шанс для Ліверпуля, піренейська дуель у Мідленді та іспанські битви за ЛЧ: топ-5 матчів євромідвіку