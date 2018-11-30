Мілнер: Ліверпуль не заслуговує місця в плей-офф, якщо не може виграти домашній матч Ліги чемпіонів

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер вважає, що мерсисайдці повинні бути задоволеними нинішньою ситуацією у групі С.

"Ми розуміли, що потрапили в складну групу. Але все ще залишається в наших руках, заключний матч Ліверпуль зіграє вдома. Думаю, що цього цілком достатньо.

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Думаю, якщо б перед початком турніру нам сказали, що ми вийдемо в плей-офф, якщо виграємо останній домашній матч, то ми були б задоволені.

Вважаю, що клуб не заслуговує місця в плей-офф, якщо не може виграти домашній матч Ліги чемпіонів", – цитує Мілнера Irish Examiner.

Ліверпуль вперше в історії програв усі три гостьові матчі у групі Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що для того, щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів Ліверпуль обов'язково повинен обіграти Наполі на Енфілді в заключному матчі групового етапу.