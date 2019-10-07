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Мілнер готовий повернутися у рідний клуб

21:06 482 Читать на русском
Мілнер готовий повернутися у рідний клуб
Джеймс Мілнер (ліворуч) / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник англійського Ліверпуля Джеймс Мілнер активно вивчає різні варіанти продовження кар'єри.

Досвідчений хавбек мерсисайдців не проти повернутися до рідного міста, повідомляє Football Insider.

Ліверпуль поки не запропонував новий контракт Мілнеру

За інформацією видання, 33-річний Мілнер готує ґрунт для фінального етапу ігрової кар'єри. Контракт універсала з Ліверпулем завершує дію влітку наступного року, але він хотів би залишитися на Енфілді ще на рік. Натомість після 2021 року Мілнер хотів би повернутися у Лідс, де розпочав свій професіональний шлях.

До слова, Джеймс Мілнер є уродженцем Лідса та дебютував у Прем'єр-лізі в сезоні 2002/03 саме в складі "павичів". Потім він захищав кольори Свіндона, Ньюкасла, Астон Вілли та Манчестер Сіті.

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Теги
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