"У зв'язку з погодними умовами, які будуть і для нас, і для хорватів однаковими, буде дуже важка гра, буде багато боротьби. Ми докладемо всіх зусиль, аби наша єврокубкова казка не закінчилася в Хорватії.

Рієка – Колос: Костишин виділив головну небезпеку хорватів

Про шанси команд на прохід в наступний раунд я б зараз не хотів говорити. Подолаємо чи ні – скоро дізнаємось. А так ми ознайомилися з суперником – це хороша, добротна команда. У них багато фактурних футболістів. Вони фізично добре підготовлені, і мені здається, що буде дуже цікаво", – цитує Мілька офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, виїзний поєдинок проти Рієки українська команда проведе вже сьогодні, 24 вересня. Початок матчу о 21:45.

Рієка – Колос: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи