Мілітао зворушливо попрощався з Порту перед переходом в Реал

Захисник Порту Едер Мілітао написав листа вболівальникам команди перед тим, як вирушити в Мадрид, де він буде виступати за Реал.

"З моменту мого переходу в Порту я відчував себе тут, як вдома, і мене дуже добре прийняли всі вболівальники, товариші по команді і персонал клубу.

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Це були 9 місяців великої радості, відданості справі і вдячності. Всі вболівальники любили мене. Я буду пам'ятати і буду вдячним за це завжди! Я вчився і розвивався як людина і як професіонал.

Завдяки Порту я зміг здійснити свої мрії дитинства: виступати за збірну і грати в Лізі чемпіонів. Ця футболка – у моєму серці. До зустрічі. Назавжди з Порту!", – написав Мілітао.

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Відзначимо, що Едер Мілітао став гравцем Порту лише минулого літа, а в березні цього року підписав із Реалом 6-річний контракт.