Бразилець здав позитивний тест на коронавірус у неділю вранці.

Як повідомляє офіційний сайт Реала, усі інші гравці, тренери та персонал мадридців здали негативні тести. Також, усі представники королівського клубу здали негативні тести на антиген сьогодні, 2 листопада, вранці.

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За інформацією Marca, бразилець все ще може зіграти з Інтером – для цього захиснику необхідно здати негативний тест у вівторок.

До слова, Мілітао провів лише 3 матчі у футболці Реала в поточному сезоні, не записавши до свого активу результативних дій. Поєдинок мадридців проти Інтера відбудеться вже завтра, 3 листопада, початок о 22:00.

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