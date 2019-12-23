Мілітао отримав удар в обличчя в матчі з Атлетіком – бразильця довелось замінити через проблеми із зором

Захисник Реала Едер Мілітао не зміг продовжити матч 18-го туру Ла Ліги проти Атлетіка через пошкодження.

Едер Мілітао покинув поле Сантьяго Бернабеу через пошкодження ока, повідомляє Marca.

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Форвард Атлетіка Кодро відмахнувся від бразильця та влучив рукою тому в око. Лікарі оглянули Мілітао та попросили замінити гравця через проблеми із зором, тож на 57-й хвилині гри захисника замінив Начо.

Додамо, що мадридський Реал не зміг перемогти Атлетік на Сантьяго Бернабеу (0:0) та завершає 2019 рік на другій сходинці Ла Ліги.

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