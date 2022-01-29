Мілітао достроково повернеться у табір Реала і може зіграти в Кубку Іспанії
10:34 - Читать на русском
Захисник Реала Едер Мілітао отримав дозвіл приєднатись до розташування клубу під час міжнародної паузи.
Оборонець повернеться в Мадрид раніше, ніж очікувалось, та має нагоду допомогти в поєдинку проти Атлетіка у Кубку Іспанії 3 лютого, повідомляє 90min.
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Причиною стала жовта картка у матчі проти Еквадора – через неї Мілітао отримав дискваліфікацію на поєдинок з Парагваєм. Збірна Бразилії дозволила Едеру повернутися в Реал.
Додамо, що Мілітао провів 30 матчів за Реал у цьому сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
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