Захисник Реала Едер Мілітао отримав дозвіл приєднатись до розташування клубу під час міжнародної паузи.

Оборонець повернеться в Мадрид раніше, ніж очікувалось, та має нагоду допомогти в поєдинку проти Атлетіка у Кубку Іспанії 3 лютого, повідомляє 90min.

Іско отримав "пропозицію всього життя", але крутить носом

Причиною стала жовта картка у матчі проти Еквадора – через неї Мілітао отримав дискваліфікацію на поєдинок з Парагваєм. Збірна Бразилії дозволила Едеру повернутися в Реал.

Додамо, що Мілітао провів 30 матчів за Реал у цьому сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Автобіографія Озіла: коли змирився з поразкою Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА і чому перейнявся ув'язненням Юлії Тимошенко