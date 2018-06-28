Мілінковіч-Савіч: Не хочу думати про свій трансфер

Півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч прокоментував чутки своє майбутнє. ЗМІ регулярно пишуть про трансфер гравця в один з топ-клубів Європи.

"Зараз я повернуся в Рим і буду дуже щасливий залишитися у Лаціо. Мене там все влаштовує, а тому я не збираюся розривати свій чинний контракт.

Я постійно читаю про мій перехід у якийсь інший клуб. Але поки що я не хочу про це думати. Поговоримо про це пізніше", – цитує серба Goal.com.

Мілінковіч-Савіч може стати четвертим найдорожчим гравцем планети після переходу в Реал

Відзначимо, що ціна на Мілінковіча-Савіча лише за рік зросла на 70 млн євро. Зараз авторитетний портал Transfermarkt оцінює його в 90 млн євро.

Раніше до хавбека проявляли зацікавленість Ювентус, Реал, Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед.