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Мілік може стати частиною трансферу Родріго в Наполі

10 липня 23:41 119 Читать на русском
Мілік може стати частиною трансферу Родріго в Наполі
Аркадіуш Мілік / LaPresse

Італійський Наполі запропонував іспанській Валенсії незвичний обмін нападниками.

"Партенопейці" пропонують левантійцям польського форварда плюс гроші за нападника збірної Іспанії, повідомляє Super Deporte.

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За інформацією видання, Наполі готовий віддати Міліка плюс гроші в обмін на Родріго. Натомість Валенсія прагне отримати за свого основного нападника 50 млн євро плюс ще 10 млн у євровалюті як бонуси. Проте, сам Родріго хоче залишитися на Местальї, що ускладнює його трансфер.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Родріго провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів. Натомість Аркадіуш Мілік зіграв 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 20 голів.

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