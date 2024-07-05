"Ще за 3 дні до матчу Швейцарія – Італія (2:0) я вмовив Артема Мілевського поставити на те, що Швейцарія не програє. На цей результат був високий коефіцієнт – 2.3.

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Артем уболіває за Італію з дитинства, тому ця ставка далася йому нелегко. Але він розумів, що за грою "Скуадра Адзурра" зараз не в найкращому стані, і ризикнув поставити. Ми поставили 100 тисяч гривень і виграли зверху 130 тисяч. Але Міля після гри був пригнічений через виліт Італії, і навіть не радів виграшу. Ось така історія", – розповів Третьяк у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Сергій має стосунок до букмекерського бізнесу. Раніше він програв 1 мільйон гривень, поставивши на тотал менше 2,5 голів у матчі Україна – Словаччина (2:1).

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