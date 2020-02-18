"Мілевського не хочу обговорювати – занадто багато честі": Блохін жорстко розкритикував колишнього підопічного

Екс-тренер Динамо Олег Блохін пригадав напружені стосунки з форвардом Артемом Мілевським.

"Тренування починається об 11 ранку, а людина приходить на базу о третій. Я навіть не хотів з ним розмовляти – мені вже доповіли, що сталося.

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Шукати підхід до нього? Там без шансів було. Якщо його раніше виганяли Сьомін, Газзаєв. За пияцтво в дубль переводили? Переводили. Можеш пити, гуляти, але приходь об 11 і вмирай на тренуванні – тоді я забуду. А приходиш о третій, то гуляй в клубі чи іншому місці. Але я не хочу обговорювати Мілевського – занадто багато честі. Був би він володарем "Золотого м'яча", може, я б його і обговорював", – заявив Блохін в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Мілевський покинув Динамо саме за часів Блохіна. Скандального форварда перевели в дубль киян, після чого він приєднався до Газіантепспора у 2013 році.

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