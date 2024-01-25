Яна Суркіс, донька президента Динамо Ігоря Суркіса, похизувалася подарунком від колишнього нападника клубу.

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"Це я у своїй новій, стильній і дуже теплій шапці! Дякую Мілевському за підгон", – написала Яна у соцмережах. "На здоров'я. Татові привіт", – відповів Мілевський.

Артем не оминув увагою і зіркового фаната Шахтаря Андрія Бєднякова. Відомий актор і телеведучий готовий змінювати свої футбольні симпатії: "Тімі, дякую за шапку! Завтра йду влаштовуватися в структуру Динамо!Буду скаутом".

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