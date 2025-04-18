"Взагалі не хочу про нього говорити. Не знаю, він п'яний давав інтерв'ю, чи що?

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Таке враження, що він не розуміє, що він каже, кому він каже і навіщо він каже. Він знає, що в нього друзів багато, людей, з якими він грав у Динамо... Навіщо, навіть якщо він має свою думку, казати це вголос? Це в голові не вкладається. Хоче повернення російських футболістів, клубів... Ну ідіот", – сказав Мілевський у своєму TikTok.

Нагадаємо, раніше Горан Попов, який виступав за Динамо з 2010 по 2014 роки, заявив, що чекає повернення росіян у міжнародний футбол.

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