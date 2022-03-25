Артем Мілевський дещо змінив свою риторику з початку війни.

Раніше екс-зірка Динамо благав просто завершити війну, а тепер з оптимізмом дивиться на Київ.

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"Я тут, як і багато інших!!! Україна! Всі красунчики, всі разом", – написав Мілевський в Instagram.

Нагадаємо, Артем у своїй кар'єрі встиг пограти у чемпіонатах окупантів: російському Тосно та білоруському Динамо Брест.

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