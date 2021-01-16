Український нападник Миная Артем Мілевський розповів про свої очікування від матчів після свого повернення в УПЛ.

"Думаю, хорошим результатом буде залишитися на тому ж місці, не нижче, ніж зараз. У десятці, можливо, у шістці або вісімці. Команда і так зробила величезний крок за ці роки. Щороку підійматися: з аматорів у Другу лігу, потім в Першу і відразу в УПЛ.

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Головною метою буде залишитися в УПЛ, але буде цікаво грати, з усіма будуть заруби. Для мене багато зустрічей цікавих. Чекаю зустрічей з Селезньовим, з Хобленком. Зрозуміло, що є ігри з Динамо і Шахтарем, але це інший рівень. Сподіваюся, побачу Даріо Срну", – сказав Мілевський в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

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