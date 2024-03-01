"Ми дивилися футбол. Реал Мадрид – Уніон Берлін, Ліга чемпіонів, восени. Я, як завжди на той час, дав джазу, ром попивав. Ми з Сергієм (близький товариш з недавніх часів) посперечалися... Він каже: "Може, з'їздимо прокапаємось? В лікарню...".

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Я йому говорю, що давай почекай, завтра. Мені не було погано, але я розумів, що вже час із цього стану виходити, все відтягував і відтягував. Загалом, посперечалися, що якщо Реал виграє, то я погоджуюсь і їдемо прокапатися. Умовно тільки прокапатися. На той момент мова була лише про це.

0:0, 90+4-та хвилина, Беллінгем забиває. 1:0 Реал виграв, ну, збираємо речі та їдемо. Викликали швидку, туди сіли і виїхали. Приїжджаємо, туди-сюди, думаю, зараз прокапаюсь і додому знову. Але в результаті склалося так, що[говорять "вам потрібно залишитися".

Ну, я без паніки, думаю залишусь, день-два, зроблю всі процедури і все, я вільний, гулятиму, повернуся живцем, і в результаті... Я засинаю. Під крапельницею. Мене присипляють. А прокидаюся лише через 6 днів. Але моє перше враження було, що мені дали якесь снодійне, і я поспав годин 20, 24. Прокидаюся, весь у проводах. Пацани стоять, кажуть: нормально? Ти 6 днів спав. Ну, як лікарі пояснили, я був у штучній комі", – поділився Мілевський уривком інтерв'ю в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у вересні минулого року Олександр Алієв повідомив, що Мілевський у дуже важкому стані. Пізніше стало відомо, що президент Динамо Ігор Суркіс оплатив перебування Артема у лікарні.

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