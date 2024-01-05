"Найбільша сума, яку я втрачав у казино? Програвав 15 тисяч доларів, але потім відігрався. Така історія була.

"За яку суму я погоджусь випити?": Мілевський розповів про своє нинішнє ставлення до алкоголю

А так я багато не програвав. Боявся багато програвати. Слава Богу, що я витрачав гроші на інше", – розповів Мілевський під час стріму на Twitch.

Нагадаємо, левову частку своєї кар'єри Артем провів у Динамо (з 2002 по 2013 рр.), де мав найбільші заробітки. Також екс-форвард збірної України пограв за низку закордонних клубів, а закінчив у Минаї. Нещодавно 38-річний Мілевський потрапив до лікарні, де лікувався від алкозалежності.

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