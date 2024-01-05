Мілевський зізнався, скільки максимально програвав у казино
Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський пригадав, як розтринькував свої заробітки.
"Найбільша сума, яку я втрачав у казино? Програвав 15 тисяч доларів, але потім відігрався. Така історія була.
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А так я багато не програвав. Боявся багато програвати. Слава Богу, що я витрачав гроші на інше", – розповів Мілевський під час стріму на Twitch.
Нагадаємо, левову частку своєї кар'єри Артем провів у Динамо (з 2002 по 2013 рр.), де мав найбільші заробітки. Також екс-форвард збірної України пограв за низку закордонних клубів, а закінчив у Минаї. Нещодавно 38-річний Мілевський потрапив до лікарні, де лікувався від алкозалежності.
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