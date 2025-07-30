Колишня зірка Динамо Артем Мілевський розповів, що матч-відповідь киян у кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна так і не побачив.

"Всім доброго вечора. Тільки приїхав з Баннікова, не дивився гру. Чому? Ну давайте ще щось будемо Мальті казати. Давайте дочекаємося суперника цікавіше. Пафос або Маккабі. Там буде цікаво. А що Мальту дивитися? Люди-банкіри", – поділився Мілевський у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, Динамо пройшло Хамрун у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, перемігши суперника з Мальти із загальним рахунком 6:0. Уже сьогодні кияни дізнаються наступного суперника у матчі між Пафосом та Маккабі Тель-Авів – перший матч завершився нічиєю 1:1.

До слова, "біло-сині" уже 2 серпня розпочне участь у новому сезоні чемпіонату України матчем проти Вереса, початок о 15:30.

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