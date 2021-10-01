Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський не вважає, що провів свою найкращу кар'єру футболіста.

"Про що шкодую? Такого не багато. Можливо, хотів би щось в минулому змінити – напевно, це стосується футболу.

Мілевський емоційно попрощався з футболом – екс-зірка Динамо написав листа собі 15-річному

Треба було трохи з Динамо Київ все зробити по-іншому, і, можливо, я б тоді ще пограв кілька сезонів, кілька років, якщо залишився б в команді", – сказав Мілевський для Youtube-каналу "Ходят Слухи".

Нагадаємо, у розквіті своєї кар'єри Артем через систематичні порушення режиму втратив місце у складі Динамо та був змушений покинути київський клуб у 2013-му.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах