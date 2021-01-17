"Для мене дуже важливо провести зимову підготовку. Цей місяць, як би важко не було, я буду бігти, щоб набрати форму, щоб ноги були готові. Якщо я буду в формі, якщо я буду готовий, голи і передачі прийдуть – це безсумнівно.

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Мені просто зараз цікаво порівняти рівень білоруського чемпіонату і українського, що я можу тут показати. Це зараз для мене мета номер один. Цікаво зрозуміти з перших матчів, вже чекаю не дочекаюся, яка різниця. Буду спостерігати і за собою, і за суперниками. Буде дуже цікаво", – поділився Мілевський у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

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