Мілевський: Здається, ніби Пятов уже років 50 стоїть у воротах

Ліга націй — 20:28 422
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Словаччина – Україна: стартові склади на матч Ліги націй, Шевченко експериментує
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Яремчук пропустить матч проти Словаччини через травмуЛіга націй — 20:26 347
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Топ-5 найочікуваніших тренерських відставок: черговий шанс для Коноплянки та кінець ери Моурінью?Німеччина — 17:24 3302
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Іспанія знову провалилась: Луїс Енріке знайшов дивне виправдання, а фанати вимагають повернути 37-річну легендуЛіга націй — 14:00 5615
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Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги наційЛіга націй — 12:35 6422
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