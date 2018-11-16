Мілевський: Здається, ніби Пятов уже років 50 стоїть у воротах

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський розповів, що йому приємно спостерігати за грою "синьо-жовтих".

"Дуже здорово грає Маліновський, якісний футболіст, який дуже сильно додав, Степаненко грає на своєму рівні. Дуже цікава команда, гравцям комфортно на своїх позиціях.

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Ракицький завжди в порядку. Про Пятова взагалі мовчу, здається, ніби він уже років 50 у воротах стоїть. Приємно спостерігати за цією збірною України", – цитує Мілевського FootballHub.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

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