Мілевський заступився за Алієва щодо звинувачень у зловживанні алкоголем

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський розповів про стан справ у свого колишнього одноклубника Олександра Алієва.

"Що з Алієвим? Все нормально ніби. Та не бухає він, з чого ви взяли, що він бухає? Всі ми буваємо опухлі іноді. Він дав велике інтерв'ю телеканалу Eurosport, подав документи на тренерські ліцензії категорії A і B.

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Мені здається, нічого подібного з ним немає. Людина займається, ну і займається. Слава Богу, я з ним на зв'язку. Він мій дуже хороший друг, тому підтримуємо відносини, як ні з ким іншим", – сказав Мілевський в програмі "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Мілевський та Алієв разом виступали за київське Динамо та збірну України. Футболістів часто звинувачували у порушенні дисципліни та зловживанні спиртними напоями.

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