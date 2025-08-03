2 серпня у селищі Лопатин Львівської області відбувся благодійний турнір з мініфутболу, у якому взяли участь чотири медіакоманди: IGNIS, PROFAN, Ruh Media Team та Лопатин.

Мілевський зізнався, що не бачив матч-відповідь Динамо у Лізі чемпіонів: "А що Мальту дивитися?"

В матчі між IGNIS та Лопатином яскравим моментом відзначилися головні зірки клубу Медіаліги Артем Мілевський та Олександр Алієв. Спочатку Алієва грубо знесли у підкаті, за що Мілевський дорікнув гравцю команді суперника. А пізніше Алієв віддав пас на Мілевського під час розіграшу штрафного, легенда Динамо розвернувся та реалізував момент. В підсумку команда IGNIS здолала Лопатин у серії післяматчевих булітів.