Мілевський заспокоїв уболівальників після поразки Динамо у кваліфікації ЛЧ – пояснив, що це було
17:15 - Читати іншою мовою
Колишній форвард Динамо Артем Мілевський прокоментував поразку киян від Пафоса (0:1).
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"Це було просто якесь непорозуміння. Я думаю, що все буде гаразд – Динамо збереться у другій грі і дасть відповідь.
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Хочеться дуже на це розраховувати і вірити в це", – сказав Мілевський у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, київське Динамо програло кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Друга гра між командами відбудеться 12 серпня.
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