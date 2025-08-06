"Це було просто якесь непорозуміння. Я думаю, що все буде гаразд – Динамо збереться у другій грі і дасть відповідь.

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Хочеться дуже на це розраховувати і вірити в це", – сказав Мілевський у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, київське Динамо програло кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Друга гра між командами відбудеться 12 серпня.

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