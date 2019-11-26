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Мілевський заснув у машині після виснажливого святкування чемпіонства Динамо Брест

00:20 535 Читать на русском
Мілевський заснув у машині після виснажливого святкування чемпіонства Динамо Брест
Артем Мілевський / Фото ФКДБ

Здобуття титулу чемпіона Білорусі і святкування цієї події забрали чимало сил у нападника брестського Динамо Артема Мілевського.

Екс-форвард київського Динамо заснув під час поїздки в автомобілі зі своїм одноклубником – Олександром Нойком.

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Хавбек явно зберіг більше сил і, сидячи за кермом, затягував легендарну "We are the champions" гурту Queen. А от Мілевський вже не міг підтримати партнера і мирно спочивав на сусідньому сидінні.

Нагадаємо, що українські гравці разом з Динамо Брест оформили чемпіонство за тур до завершення чемпіонату. Команда чеського тренера Марцеля Лічки перервала гегемонію БАТЕ, яка тривала 13 років.

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