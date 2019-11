Мілевський заснув у машині після виснажливого святкування чемпіонства Динамо Брест

Здобуття титулу чемпіона Білорусі і святкування цієї події забрали чимало сил у нападника брестського Динамо Артема Мілевського.

Екс-форвард київського Динамо заснув під час поїздки в автомобілі зі своїм одноклубником – Олександром Нойком.

Мілевський: Для мене чемпіонство з Динамо Брест – виняткове

Хавбек явно зберіг більше сил і, сидячи за кермом, затягував легендарну "We are the champions" гурту Queen. А от Мілевський вже не міг підтримати партнера і мирно спочивав на сусідньому сидінні.

Нагадаємо, що українські гравці разом з Динамо Брест оформили чемпіонство за тур до завершення чемпіонату. Команда чеського тренера Марцеля Лічки перервала гегемонію БАТЕ, яка тривала 13 років.

Сльози Мілевського, божевільна радість Нойка та Хобленка, або Як українці створили історію в Білорусі: чемпіонські кадри