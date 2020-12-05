Кубок Білорусі, 1/8 фіналу

БАТЕ – Динамо Брест – 4:2

Голи: Міліч, 3 Драгун, 13, 74, Скавиш, 79 – Лаптєв, 17 (п), Нойок, 67

Мілевський пригадав, що йому найбільше запам'яталось під час знайомства із Марадоною

У складі Динамо з перших хвилин з'явилися два українці – Олександр Нойок та Артем Мілевський. Саме вони створили перший момент у грі – на 2-й хвилині Мілевський скинув на Нойка, а той з-за меж штрафного пробив у поперечину. БАТЕ відразу ж відповів голом, після чого забив іще.

Рятувати ситуацію взявся Мілевський – на 17-й Артем заробив пенальті, який реалізував Лаптєв. Динамо у другому таймі навіть змогло відігратися – гол у активі Нойка. Однак БАТЕ зумів забити ще два рази і виборов путівку у чвертьфінал.

Відзначимо, що звітний матч став прощальним за брестську команду для Мілевського. Артем ще раніше сам повідомив, що покине білоруський клуб по завершенні сезону. Більше у Динамо офіційних матчі не заплановано.