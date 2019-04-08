Мілевський заробив пенальті та допоміг Динамо Брест обіграти Дніпро Могильов – українець потролив себе після матчу

Динамо Брест впевнено перемогло Дніпро Могильов у матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 2-й тур

Динамо Брест – Дніпро Могильов – 3:1

Голи: Савіцький, 35 (пен.), Нехайчик, 60, Фамає, 85 – Степанов, 63

Яковенко голом допоміг Есб'єргу вирвати нічию, дубль Гриня та асист Юрченка посприяли розгромній перемозі Вайле

Гравці Динамо Брест відвантажили три голи Дніпру Могильов, гості спромоглись відквитати лише один м'яч.

Український форвад господарів Артем Мілевський заробив пенальті, завдяки якому гравці Динамо змогли відкрити рахунок.

Після поєдинку Артем виклав фото з моментом фолу в Instagram, підписавши: "Це я вмію краще за все. Всіх з перемогою мужики!".

Після 2-х турів чемпіонату Білорусі Динамо Брест перебуває на 3-й сходинці, маючи в активі 6 очок.

Відеоогляд поєдинку: