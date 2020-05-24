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"Мілевський заробив 100-відсотковий пенальті": екс-тренер Карпат звинуватив арбітра у нерішучості

21:08 408 Читать на русском
"Мілевський заробив 100-відсотковий пенальті": екс-тренер Карпат звинуватив арбітра у нерішучості
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник Карпат і Чорноморця Олег Дулуб прокоментував епізод з падінням у штрафному майданчику БАТЕ нападника брестського Динамо Артема Мілевського.

"Бачив це і по реакції Мілевського. Артем дуже добре ставить корпус. На повторі видно, що йде торкання гравця. На мій погляд, так само як тренери вивчають суперника, так і кожен арбітр, при підготовці особливо до таких матчів, повинен вивчати гравців.

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Це – коронка Мілевського. Він вміє зачепитися за м'яч. Це 100-відсотковий пенальті. Причому рефері (Амін Кургхелі – прим.) знаходився в позиції, яка дозволяла йому все бачити. Що не дозволило арбітру призначити пенальті? Рішучість у цій ситуації. Тому що п'ять хвилин до кінця залишилось.

Молодість? Ні! Ви повинні теж чітко розуміти, що там живі люди, гравці, тренери. У них теж нерви. І якщо є порушення, то потрібно ставити. Тим більше якщо арбітра висувають в УЄФА на високий рівень. Там ніхто дивитися не буде: молодість чи старість. Там потрібно виходити і працювати", – сказав Дулуб в ефірі "Ясна ТВ".

Нагадаємо, у фіналі Кубка Білорусі БАТЕ на останній хвилині додаткового часу вирвав перемогу у Динамо Брест і вчетверте у своїй історії здобув цей трофей.

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Теги
БАТЕ БАТЕ Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Олег Дулуб Олег Дулуб Українці за кордоном Світ Легіонерський хліб Артем Мілевський Артем Мілевський
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